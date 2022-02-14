Adana Demir'in hocası Montella'dan zehir zemberek sözler: Ben gideyim, yoksa kötü şeyler olacak
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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Şansalan'a çok sert tepki gösterdi. Montella, "Burada emek var, şimdi gördüm. Net golü vermemiş. Ağzımdan kötü sözler çıkacak, ben gideyim" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maç sonu hakem Ali Şansalan hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Montella adeta ateş püskürdü.
İşte Montella'nın açıklamaları:
"Gösterdikleri performanstan dolayı çocuklarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Biz oynadık, biz istedik, biz yapmaya çalıştık. Son bölümde başarmak üzereydik ama olmadı. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Takımımla gurur duyuyorum.
Burada nasıl kalecinin önünde durabilir. Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor Mario ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor.
Kendi gözümle iptal edilen son golü izleyemedim. Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapattığı görüşü var. İzleyen arkadaşlar böyle olmadığını söyledi. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip izlememesi. Burada bir emek var. Şimdi gördüm, net bir gol.
Balotelli nasıl kalecinin önünü kapatmış? Hiçbir şekilde alakası yok. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Çok gerginim, yoksa çok kötü konuşacağım."