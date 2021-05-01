Adana Demir Başkanı Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı, yani hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım!
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Adana Demir Başkanı Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı, yani hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Adana Demirspor, şirketleşerek, borsaya açılıyor. Şirketleşmeyi sosyal medya üzerinden duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dikkat çekici ifadeler kullandı. Sancak, "Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam" diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kulübün şirketleşerek, borsaya açılma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Murat Sancak şu açıklamayı yaptı:

"HİSSE ALMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIN"

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, genel kurulda verdiğiniz yetkiyle Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak şirketleştik ve borsaya açma işlemleri hızla sürüyor; Gerçek anlamda halkın takımı olması için kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'ını halka arz etmiş olacağız. Şimdiden hazırlığınızı yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcımız olsun."

"DUA, SADAKA VE KURBAN KESMEYE DEVAM EDELİM"

Evet arkadaşlar bu şirketleşme bugüne denk geldi, konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua, sadaka, kurban kesmeye devam edelim. Yani kısacası artık Adana Demirspor A.Ş diye anılacak, şu anki olan tüm borcu (benim tarafımdan) ödenmiş borçsuz bir şekilde ve en uygun borsa değeriyle halka açmış olacaz."

Adana Demir Başkanı Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı, yani hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım!
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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