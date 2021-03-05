Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri başladı
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Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri başladı

05.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:20
Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri başladı

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları, Adana'da başladı.

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları, Adana'da başladı.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışlara, 18 kulüpten 105 sporcu katılıyor.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine, yarışların 3 gün süreceğini söyledi.

Akıllı, "Bugün 1000 metre yarışları yapıldı. Yarın 500 metre ve son gün de 200 metre yarışlarıyla organizasyon sonuçlanacak. Sonuçların ardından iki grupta bir değerlendirme yapılacak. Derecelere göre yapılan değerlenme sonucunda teknik kurul tarafından milli takım kadrosu belirlenecek." diye konuştu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise kanonun kente ve ilçeye katkısını anlattı.

Yarışlar, 7 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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