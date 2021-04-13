Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da ulaşım talebini sağlamak amacıyla 60 elektrikli araç alım ihalesi yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da ulaşım talebini sağlamak amacıyla 60 elektrikli araç alım ihalesi yapacak.
- İstanbul
Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından ulaşım elektrikli araçlar ile sağlanıyordu. İBB, 60 elektrikli araç daha alacak. 7 Mayıs'ta saat 11.00'da Beyoğlu'nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda gerçekleştireceği ihaleyle, 60 adet 4 kişilik elektrikli araç alımı yapılacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı