Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alınacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da ulaşım talebini sağlamak amacıyla 60 elektrikli araç alım ihalesi yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da ulaşım talebini sağlamak amacıyla 60 elektrikli araç alım ihalesi yapacak. 

Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından ulaşım elektrikli araçlar ile sağlanıyordu. İBB, 60 elektrikli araç daha alacak. 7 Mayıs'ta saat 11.00'da Beyoğlu'nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda gerçekleştireceği ihaleyle, 60 adet 4 kişilik elektrikli araç alımı yapılacak.  

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:57:45. #1.14#
title