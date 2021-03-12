ADA coin yorum! Novogratz, ADA Fiyat Hızlandırmasının Ardından Cardano'dan İlgi Duydu

ADA coin yorum! ADA coin neden yükseliyor? ADA coin yorum ve grafiği! Cardano'nun yerel madeni parası ADA, pazar durumu yükselmeye devam ederken birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor ve gün geçtikçe daha başarılı oluyor. Bazı popüler kripto yatırımcılarının buna dikkat etmesi çok büyük bir artı olabilir.

ADA COİN YORUM - 12 MART

Yakın tarihli bir tweet'te Mike, takipçilerinden Cardano'ya kefil olmalarını istedi, ancak bunu oldukça dolaylı bir şekilde ifade etti. Mike Novogratz'ın 200.000'den fazla Twitter takipçisi var, bu da bunu Cardano'nun tanıtımı için büyük bir anlaşma haline getiriyor.

Hoskinson Sohbet Etmekten Mutlu

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, bir zeytin dalını milyarder yatırımcıya genişletme fırsatını yakaladı. Charles, Mike'ın tweet'ine, milyarderle sohbet etmekten ve ağ hakkında daha fazla açıklama yapmaktan mutlu olacağını söyleyerek yanıt verdi.

Özellikle, çoğu vaka, hedef yatırımcıların kripto ve blockchain üst düzey yöneticileriyle bire bir aldıklarında varlığa para yatırmasıyla sonuçlanıyor. Charles ve Mike arasındaki konuşmanın, Mike'ın ADA'ya büyük yatırım yapmasıyla sonuçlanması tamamen mümkündür. Mike, Cardano'yu daha önce hiç takas etmediğini söylüyor. Bunun yakında değişmesi mümkündür.

Mike Etkili Bir Kripto Hayranı ve Yatırımcı

Birincisi, Mike Novogratz, kripto para söz konusu olduğunda ciddi bir yatırımcı. Galaxy Digital'i 2018'de bu tek amaç için kurdu. Aynı zamanda erken bir aşamada kriptolara giren tanınmış bir Wall Street kralı.

Yıl başından bu yana ADA'nın fiyatı % 500'ün üzerinde artarken, büyük paralı yatırımcılar arasında artan ilginin olması bekleniyordu. Ayrıca ve tüm hesaplara göre Cardano bunu kazandı.

Ağ, son "Mary" protokol yükseltmesi ile ağ kullanıcılarını daha iyi güvenlik ve varlık yönetimi platformu için daha fazla seçeneğe maruz bırakarak sistemlerini iyileştirmek için çalışıyor .