ADA (Cardano) yorum - 11 Mart: Cardano fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazır
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ADA (Cardano) yorum - 11 Mart: Cardano fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazır

11.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:19
ADA (Cardano) yorum - 11 Mart: Cardano fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazır

Blockchain evreninin yeni yıldızı ve Bitcoin'de gördüğümüz herhangi bir yeniden değerlemeyi küçükten daha fazla bırakan muhteşem yükselişi sayesinde bu ilk kripto para sırasına ulaştı. Adı Cardano ve burada kalacak. ADA (Cardano) yorum - 11 Mart: Cardano fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazır

ADA COİN YORUM: 11 MART

  • Cardano fiyatı, günlük grafikte genişleyen bir takoz modelinin içinde yer almaktadır.
  • Dijital varlık, önemli bir destek seviyesini savundu ve önemli bir toparlanma hedefliyor.
  • ADA, kısa ve uzun vadede önemli ölçüde yükseliş eğiliminde.

Cardano , 2021'de büyük bir ralli yaşadı ve son satışlara rağmen günlük yükseliş trendini sürdürdü. Şimdi, ADA boğaları önemli bir destek seviyesine sahip olduktan sonra, Cardano potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi 1,48 $ 'ın üzerinde olan yeni bir ayağa hazır.

Cardano fiyatı 1,6 $ 'a yükseldi

Cardano fiyatı , genişleyen kama modelinin düşük trend çizgisi desteğini korudu ve üst trend çizgisine doğru bir toparlanmaya hazır görünüyor. Alıcılar için uzun vadeli fiyat hedefi, kalıbın tepesinde 1.6 dolar olacak.

ADA (Cardano) yorum - 11 Mart: Cardano fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazır

In/ Out of the Money Around Price (IOMAP) grafiği, 1,2 doların üzerinde önemli bir direnç seviyesi göstermediği ve 1,13 ila 1,16 dolar arasında sağlam bir destek seviyesi göstermediği için bu teoriye çok fazla güven katıyor, bu da takozun düşük trend çizgisi desteğiyle çakışıyor.

1,13 $ 'lık önemli destek seviyesini kaybetmek, Cardano fiyatını uzun vadede 0,7 $' a düşürebilecek artan genişleyen kama modelinin kırılması olacaktır.

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