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Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlerken görüntülendi.

16.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:10
Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Fenerbahçeliliğiyle bilinen 'nın canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'ye ekonomik olarak ciddi bir katkı yapan Acun, canlı yayınlanan 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi.

Bu kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken bir çok Fenerbahçe taraftarı, Ilıcalı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.


Haber Videosu

: Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
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