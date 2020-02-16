Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlerken görüntülendi.
16.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:10
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'ye ekonomik olarak ciddi bir katkı yapan Acun, canlı yayınlanan O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi.
Bu kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken bir çok Fenerbahçe taraftarı, Ilıcalı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Haber Videosu: Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
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