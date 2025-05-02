İngiltere Championship'in 45. haftasında Derby County'e 1-0 mağlup olan Hull City, 48 puanla küme düşme hattına girdi. Peki, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City küme düştü mü?

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CİTY KÜME DÜŞTÜ MÜ?

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, 45. haftada sahasında karşılaştığı Derby County'e 1-0 mağlup olarak büyük bir darbe aldı ve küme düşme hattına girdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 48 puanla 22. sırada yer alarak son hafta öncesi tehlikeli bir noktaya geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te 3 Mayıs Cumartesi günü çok kritik bir maçta sahaya çıkacak. Son haftaya 48 puanla 22. sırada, küme düşme hattında giren Hull City bu maçtan da istediği alamazsa bir alt lige düşecek.

Porstmouth Hull City maçı Cumartesi günü, saat 14.30'da oynanacak.