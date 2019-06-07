Acun Ilıcalı, Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ilk dansını sosyal medya hesabından yayınladı!

İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe dünyaevine girdi. Davetliler arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'da vardı.

İLK DANSLARINI YAYINLADI

Sosyal medya hesabından paylaım yapan ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ilk dansını yayınladı.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.