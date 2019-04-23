Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'nin Dünya Markası Olması İçin Elimden Geleni Yapacağım

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuştu. Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin durumuna negatif bakmıyorum. Başkan geldi transfer yapamıyor. Giuliano ile Josef de Souza satıldı. Bu durum teknik bir karar değildi. Takımın paraya ihtiyacı var. Ali Koç da hata yapabilir. Ondan başkası da bu borcun altına girmezdi." dedi.

"TARİH YAZACAĞIZ İNŞALLAH"

Ilıcalı, "Yakında Fener Ol için kampanyamızı açıklayacağız. Taraftarların çok büyük bir enerjisi var. Taraftarla birlikte olacak bu işler tabi. Camia, taraftar hep beraber büyüyerek tarih yazacağız inşallah. Futbol tarihinin en büyük dayanışması olacak. Fenerbahçe'nin dünya markası olması için elimden geleni sonuna kadar yapacağım." diye konuştu.

"NEFES ALAMAYAN BİR KULÜP VAR ORTADA"

Ilıcalı, "Nefes alamayan bir kulüp var ortada. UEFA'dan ceza gelmesi de gündemde. Bu kadar zor durumda olan kulüpte ne yapabilirsiniz? Ersun Yanal 17. sıradaki takıma geldi. Kadro iki hocayı yedi. 17. takıma gelen bir adam ne yapabilir? Yanal kendi oyuncuları ve kadrosuyla başarılı olmuş bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.