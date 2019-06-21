Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a Emre Belözoğlu çağrısı

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası için düzenlenen WinWin programında Acun Ilıcalı'dan Başkan Ali Koç'a Emre Belözoğlu çağrısı geldi.

"KAPTANI CUMARTESİ GÜNÜ ARAMIZDA GÖRSEK GÜZEL OLMAZ MI?"

Acun Ilıcalı, Başkanım, "Kaptanı cumartesi günü aramızda görsek güzel olmaz mı?" dedi.

Ali Koç bunun üzerine, "Emre ile cumartesi günü zaten görüşeceğiz. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz bunu sen de biliyorsun. Emre cumartesi günü buyursun gelsin, burası herkese açık." dedi.