Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla kapatan Cenk Tosun'un Aboubakar için söylediği sözler gündeme oturdu. Yıldız futbolcu verdiği röportajda, Kamerunlu yıldızın oynadıkları maçların skorlarını önceden bildiğini söyledi. Tosun, "Böyle bir şey olamaz ya. Şampiyonluk maçının skorunu verdi. Antalya maçında da aynısı oldu, oturdu bir şeyler yaptı. Maç o ara 1-0'dı, 'Hiç izlemeyin 2-0 bitecek bu maç' dedi. Adam çok enteresan, ben korktum." ifadelerini kullandı.