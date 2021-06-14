Aboubakar'ı kaybeden Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
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Aboubakar'ı kaybeden Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aboubakar'ın yeri çok daha üst düzey bir oyuncuyla doluyor. Siyah-Beyazlılar, Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya vardı. 2016'da Shakhtar'dan 50 milyon euro bonservise Çin'e satılan Brezilyalı forvet ile maaş konusunda arada ufak pürüzler kaldı. Kapıyı 4'ten açan Teixeira, 3 milyon euroya kadar düştü. Beşiktaş, 2.2 milyon euro seviyelerinde Brezilyalı'yı bitirmeye çalışıyor. İmza parası ise 1.5 milyon euro civarında.

Sezonu çifte kupayla kapatan Kara Kartal, bu sezon üç kulvarda da önemli hedefler koydu. Aboubakar'la sözleşme uzatamayan Beşiktaş, şampiyon kadrodan Rosier ve Ghezzal'ı elde tutmayı başarıp iskelete sağlam dokunuşlar yapmak istiyor. Forvet için Costa, Dzeko gibi isimlerle yapılan görüşmeler yavaş ilerlerken Alex Teixeira ile olan temaslar olumlu ve süratli ilerledi.

FEDAKARLIK YAPTI

Alex Teixeira ile 1+1 yıllık mukavelede uzlaşmaya varıldı. Çıkacağı maç sayısı ve performansa göre mukavele bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Ancak maddi pürüzler giderilemedi. İlk önce 4 milyon euro isteyen Brezilyalı yıldız, 3 milyon euroya kadar düştü. Beşiktaş ise 2.2 milyon euronun üzerine çıkmıyor. Bu transferin olumlu sonuçlanma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.

ABOUBAKAR'IN ÜST VERSİYONU

Teixeira'nın asıl bölgesi on numara. Ancak klasik oyun yöneticilerden değil. Golü koklama ve bitiricilik bakımından özel bir futbolcu ve çift ayaklı. Her iki ayağıyla da isabetli şutlar ve paslar çıkarabiliyor. Teknik kapasite ve top saklama bakımından Aboubakar ile birbirlerine benziyorlar ancak Teixera çok daha üst versiyonu.

Aboubakar'ı kaybeden Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
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