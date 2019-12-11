Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, PSG taraftarları ile Galatasaray taraftarı arasında yaşanan arbede sonrası, "Taraftarlarımızın durumu iyi, endişe edecek bir şey yok." dedi.
PSG-Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Olay sonrası Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
"TRİBÜN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜM"
Albayrak, "Taraftarlarımızın yanından geldim. Bizim arkadaşlarda herhangi bir şey yok. Kimse endişe etmesin. Taraftarlar arasında ufak tefek bir tartışma oldu. Ben bizim arkadaşlarla tribün liderleriyle görüştüm. Herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi içeri stada girdiler. Endişe edecek bir durum yok. Herkesin morali iyi" dedi.
Haber Videosu: Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi
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Sebo iyi komutandır keferelerin hakkından gelmiştir alimAllahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde iyi oldukları için endişeleniyoruzya zaten:)))Cevap Yaz Yayından Kaldır