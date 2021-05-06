Abdurrahim Albayrak: Seçim en geç Haziran ayı içerisinde yapılacak
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Abdurrahim Albayrak: Seçim en geç Haziran ayı içerisinde yapılacak

Abdurrahim Albayrak: Seçim en geç Haziran ayı içerisinde yapılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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