Abdürrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor
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Abdürrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor

18.11.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:44

Aralık ayında seçime gidecek Galatasaray'da kulisler hareketlendi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle aday olması beklenmezken, gözler ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a çevrildi. Aday olacağı konuşulan Albayrak, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Galatasaray yönetiminin sırtında bir kambur olarak duran genel kurulda idari yönden 'ibra edilmemesi' kararı iptal edildi.

Başkan Mustafa Cengiz ve diğer yöneticilerin, 'kongrede aday olamaz' tartışmaları da sona ermiş oldu. "Sonuna kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim" dese de Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle aday olması beklenmiyor.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu durumda gözler ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a çevrilirken daha önce başkan adaylığı için ismi geçen Albayrak ise sessizliğini koruyor.

Abdürrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor
Haber Yorumları (1)
ADANALI: abdurrahim albayrakın dedikleride hiç anlaşılmıyor. parası var diye bu adamın gs başkanı olmasını tahammül edemiyorum.
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