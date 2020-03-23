Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey Eşi Şükran Albayrak'la birlikte koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuya dair ilk açıklamasını yaptı. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Albayrak, her şeyin daha iyi olacağını ifade etti.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak, DHA aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayarak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

HASTANEDEKİ KONTROLÜ OLUMLU SEYREDİYOR

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

Kaynak: DHA