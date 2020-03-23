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Abdurrahim Albayrak, İstanbul, DHA, Spor

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey

Eşi Şükran Albayrak'la birlikte koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuya dair ilk açıklamasını yaptı. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Albayrak, her şeyin daha iyi olacağını ifade etti.

23.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:53
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak, DHA aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayarak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

HASTANEDEKİ KONTROLÜ OLUMLU SEYREDİYOR

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 'Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam'

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Haber Yorumları (2)
ULTRA ASLAN: Bu zor gunlerde Allah yar ve yardimcimiz olsun
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FB: Çok çok geçmiş olsun
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500
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