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Abdullah Toprak'tan gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Abdullah Toprak'tan gümüş madalya

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak gümüş madalya kazandı.

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak gümüş madalya kazandı.

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde 72 kilo final maçında mindere çıkan Abdullah Toprak, Gürcistanlı Giorgi Chkhikvadze ile karşılaştı. Milli güreşçi Toprak, nefes kesen mücadeleyi 7-5 kaybederek Avrupa 2.'si olarak gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen millilerde Fatih Bozkurt, Abdurrahman Kalkan, Mustafa Sefa Yıldırım, Emre Mutlu ve Kadir Kamal'den sonra Abdullah Toprak, 6.'cı madalyayı Türkiye'ye kazandıran isim oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Toprak, Gümüş Madalya, Güreş, Spor, Haberler

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