Abdullah Avcı'nın Fikret Orman'dan ilk isteği: Vida'yı satmayın

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başarılı savunma oyuncusu Vida'nın kulüpte kalmasını istedi.

3 yıllık sözleşmeye imza atan Avcı'nın Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede talipleri olan Vida'nın kalmasını talep ettiği ortaya çıktı.

DEFANSTA VİDA'YA İHTİYAÇ VAR

Star'da yer alan habere göre; Kartal'ın 55 yaşındaki yeni hocasının, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere İtalya, İspanya ve Fransa'dan teklifler alan 32 yaşındaki Hırvat stoper için, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda ikincilik yaşamış bir oyuncu. Geçen sezon çok başarılıydı. Onun gibi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Kesinlikle takımda kalmalı" dediği belirlendi.

KARIUS'UN YEDEĞİ YERLİ OLMALI

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi biten Tolga Zengin'in ayrılması sonrası yönetimin yola devam edeceğini açıkladığı Loris Karius'un arkasında yeni bir kaleciye ihtiyaç olduğunu belirtip, "Kaleye yapacağımız transfer yerli olmalı" dediği ortaya çıktı. Avcı'nın Rize'den Gökhan Akkan, Malatya'dan Ertaç Özbir ve İstanbulspor'dan Alperen Uysal'ı işaret ettiği öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika Haberleri
17:15 Ryan Babel, Galatasaray için geliyor!
17:05 Incredible Goals: Ludovic Giuly Vs RC Lens
17:05 Arsenal's Best Training Goals 2018-19
17:05 Incredible Goals: Nabil Fekir Vs AS Roma
17:05 Copa América Legends: Enzo Francescoli
17:05 Best Of James McArthur 2018-19
17:05 Best Midfielders: Cesc Fábregas
17:05 Best Saves: Maxime Dupé Denies Julio Tavarès
17:05 Best Saves: Anthony Lopes' Triple Save Shuts Out Saint-Étienne
17:05 Best Of Arkadiusz Milik 2018-19
17:05 Best Saves: Diego Benaglio's Stunning Double Save Vs OL
17:05 Throwback: FC Bayern sign Corentin Tolisso in 2017
17:05 Incredible Goals: Toby Alderweireld Vs PSG 2017
17:05 Copa América Legends: Luiz Gustavo
17:05 Paredes and DI Maria's memories with Argentina
17:05 Zenit Season Tickets On Sale Now
17:05 Incredible Goals: Marama Vahirua Vs Strasbourg
17:03 Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde
17:03 Abdullah Avcı'nın Fikret Orman'dan ilk isteği: Vida'yı satmayın
17:00 Trabzonspor'da kombine kartlar 17 Haziran'da satışa sunulacak
16:58 Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalist