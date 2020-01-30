: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

30.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:56

Beşiktaş Kulübü'nün görevine son verdiği Abdullah Avcı, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Tecrübeli teknik adam, avukatları aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde sözleşmesinden doğan hakkının tamamının ödenmesini talep ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SADECE 500 BİN LİRA ALDI

Yıllık 12 milyon liradan 3 yıllık sözleşmeye imza atan Avcı, siyah beyazlılardan bugüne kadar sadece 500 bin lira alabildi.Eski başkan Fikret Orman döneminde imzalanan sözleşmeye göre Avcı, Beşiktaş'tan iş bulana kadar maaşının ödenmesini ve yeni bir takım bulunca kazanacağı ücret Beşiktaş'tan alacağının altında kalırsa aradaki farkın kapatılmasını istiyor.

(Ajansspor)

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