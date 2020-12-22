Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Emekçilerine Saygı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş gibi Trabzonspor'un geçmişinde önemli yer edinmiş teknik direktör ve altyapı antrenörlerinin hepsinin emeğine saygı göstererek onları mirasını devam ettirmek istediklerini belirtti.