Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Emekçilerine Saygı
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Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Emekçilerine Saygı

22.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:16

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş gibi Trabzonspor'un geçmişinde önemli yer edinmiş teknik direktör ve altyapı antrenörlerinin hepsinin emeğine saygı göstererek onları mirasını devam ettirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş gibi Trabzonspor'un geçmişinde önemli yer edinmiş teknik direktör ve altyapı antrenörlerinin hepsinin emeğine saygı göstererek onları mirasını devam ettirmek istediklerini belirtti.

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Emekçilerine Saygı

Kaynak: Dugout

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