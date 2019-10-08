Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Parmak, Barış Pınarı Harekatı'na, "Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin." paylaşımıyla destek verdi.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Twitter hesabından, "#BarışPınarıHarekatı'na katılan mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin. #türkmilletiordusununyanında" paylaşımında bulunan milli oyuncu, gönülleri fethetti. Sosyal medya kullanıcıları, 24 yaşındaki oyuncunun bu twitini beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım:
TRABZONSPOR'DAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN PAYLAŞIM
Trabzonspor Kulübü de Mehmetçiklerimize destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlığıyla tüyleri diken diken eden bir video paylaştı.