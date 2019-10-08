Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Parmak, Barış Pınarı Harekatı'na, "Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin." paylaşımıyla destek verdi.

08.10.2019 23:04
Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Twitter hesabından, "#BarışPınarıHarekatı'na katılan mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin. #türkmilletiordusununyanında" paylaşımında bulunan milli oyuncu, gönülleri fethetti. Sosyal medya kullanıcıları, 24 yaşındaki oyuncunun bu twitini beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım:

TRABZONSPOR'DAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü de Mehmetçiklerimize destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlığıyla tüyleri diken diken eden bir video paylaştı.

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YORUMLAR (7)

  • HARUN:
    TC vatanina goz diken alcaklara haddini bildirmeye gidiyor bu siyaestmi oluyor saman yiyen, , senin oyunla benim oyum asla bir olmamali. . . terorste hadini bildirmeyi siyaset sanacak kadar beyin fukarasi sen sakin oy filan kuullanma . . .
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  • SERKAN B.:
    karadenizli sen 12 den sonra yorum yazmayi birak malum nedenden dolayi ;) siz derken sporcu kisiligini kast ettim. ama iste bunu anlamak icin beyin lazim degil mi? ve ben senden daha türküm. emin ol ;)
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