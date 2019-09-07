07.09.2019 15:25

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ameliyat oluyor. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BU SEZON 1 GOL, 2 ASİSTLE OYNAMIŞTI

Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.

(Fanatik)