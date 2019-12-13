"ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için de kullanabilir"

13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:03

Türk Akımı ve Kuzey Akımı doğalgaz hatlarını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Saygın, ABD'nin Rusya ile AB arasındaki ilişkinin derinleşmesini engellemeye yönelik olarak bu hatlar için de yaptırım silahını kullanabileceğini belirtti.

Rus doğal gazının Batı pazarına açılmasını ve değerlendirilmesini sağlayan Türk Akımı ve Kuzey Akım doğal gaz hatlarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR) Müdürü Prof. Dr. Hasan Saygın, her iki 'akım'ın da Rusya ile AB arasındaki ilişkileri 'giriftleştireceğini', ABD'nin ise bunu engellemek için yaptırım kozunu kullanabileceğini söyledi.

"OYUNUN KAYBEDENİ UKRAYNA OLACAK"

Türk Akımı (Rusya-Türkiye) ve Kuzey Akım'ın (Rusya-Almanya) nerdeyse ayna simetrisinde olduğunu ve simetri ekseninin Ukrayna olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saygın, "Her iki doğal gaz boru hattının da siyasi etkisi küresel düzeyde olacaktır. Ukrayna oyunun kaybedeni olup, üreteceği veya geliştireceği alternatif siyasi ve ekonomik tasarruflar bölgedeki bütün ülkeleri etkileyecektir. Günün sonunda bu 'iki akım' da AB-Rusya ilişkisini girift hale getirecektir. ABD'nin yaptığı ve yapacağı hamleler bu girift yapının oluşumunu engellemeye yönelik olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE 'BENCHMARK' KONUMUNU DİKKATLE TAKİP ETMELİ"

ABD'nin gerçekleştireceği 'hamle'lerde başta Ukrayna ve Polonya olmak üzere Romanya, Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın sıkı, İspanya'nın ise gevşek bir bağ ile ABD'nin bu oyundaki ortakları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Saygın, "ABD bir süredir değişik bölge ve ülkelerde denediği yaptırım silahını bu 'iki akım' için de kullanması sürpriz olmamalıdır. Almanya-Rusya ilişkileri Türkiye için önemli bir 'benchmark' (ölçüm ve karşılaştırma kriteri/kıyaslama) konumundadır. Türkiye'deki karar vericilerin bu 'benchmark'ı dikkatle takip etmeleri Türkiye'nin çıkarına olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA