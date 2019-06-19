ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda yaptırım paketi üzerine düşündüğü iddia edildi. Trump yönetiminin 3 paket üzerinden yaptırım uygulamayı düşündüğü öne sürüldü.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda cezalandırmak için 3 yaptırım paketi üzerinde duruyor.

F-35 TEHDİDİ

Haberde, Türkiye'nin S-400 alımına devam etmesi durumunda F-35 satışının durdurulmasına ek olarak diğer seçenekler uygulanabileceği yer aldı.

CAATSA SEÇENEĞİ

En çok destek gören seçeneğin, Türkiye'nin kilit savunma sistemi sektöründeki bazı şirketleri ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olarak bilinen ve Rusya ile işbirliği yapan kurumları hedef alan CAATSA kapsamında hedef alınması olduğu belirtildi.

Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD'nin finansal sistemine erişimini keserek ABD'den parça alımı ve ABD'ye satış gerçekleştirmelerini neredeyse tamamen imkansız kılıyor.

S-400 KRİZİ

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alınmasını istemiyor. ABD gerekçe olarak S-400'lerin Amerikan silahlarıyla uyumsuzluğunu gösteriyor. Türkiye de bunun milli bir mesele olduğunu vurgulayarak karardan geri adım atmayacağını söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. S-400'den taviz vermeyeceğiz, burası kasaba devleti değil" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta S-400 konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa, biz de karşılığını vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.