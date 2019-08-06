ABD, ticaret savaşı sürerken Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti

06.08.2019 07:40

ABD Başkanı Donld Trump, Yen'in dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine gerilemesi üzerine, Çin'i, para biriminin değerini manipüle ettiği iddiasıyla eleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı da Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.

Ticaret savaşı şiddetlenirken ABD Hazine Bakanlığından krizi büyütecek bir hamle geldi. Bakanlık, açıklamasında 1988 Omnibus Ticaret ve Rekabet Yasası'nın ilgili bölümüne atıfta bulunarak Bakan Steven Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'in 'manipülatör' olarak tanımlandığını ifade etti. Açıklamada Pekin yönetimi, yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.

IMF İLE İLETİŞİME GEÇECEK

Buna göre Bakan Mnuchin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçip "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacak.

Açıklamada ayrıca, Çin'in G-20'deki ekonomik vaatlerinin aksine adımlar attığı ve bu adımların ilgili anlaşmaları ihlal ettiği savunuldu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Bakanlığın açıklamasından önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çin para biriminin değerini neredeyse tarihin en düşük düzeyine indirdi. Buna kur manipülasyonu denir. Duyuyor musun Fed? Bu Çin'i zaman içinde çok fazla güçsüzleştirecek olan büyük bir ihlal" demişti.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Pekin yönetimi de bu adıma misliyle mukabelede bulunacaklarını açıklamıştı.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi Mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.