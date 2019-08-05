ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

5.08.2019 22:09
ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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