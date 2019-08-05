ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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