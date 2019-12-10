: ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Türkiye'ye yaptırım tavsiyesi

10.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:58

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komiteleri, aylar süren müzakereler sonucunda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma metninde ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan çağrıda, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sebebiyle F-35 savaş uçaklarının satışının durdurulması ve yaptırım uygulanması talep ediliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

ABD'li siyasetçiler Savunma Bakanlığı'nın 738 milyar dolarlık bütçesinde yani Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) anlaşma sağladı. Yapılan görüşmeler sonrasında Rusya ve Çin ile mücadele, federal çalışanlar için ebeveynlik izni ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süredir gündeminde olan "uzay gücü" gibi kararlar da alındı.

ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin aylar süren müzakereler sonunda mutabık kaldığı anlaşmanın bu ay bitmeden Kongre tarafından onaylanması bekleniyor. Bütçe tasarısında "devam eden yabancı savaşlara" 71,5 milyar dolar ödeneceği belirtilirken aşırı iklim şartları ve doğal felaketler için ise 5,3 milyar dolar harcandı.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM PLANI

2020 yılı bütçesinde TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projeleri dolayısıyla yaptırımların da önünü açan tasarıda, F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesinin de engellenmesi de gündeme geldi.

Kongre'nin bağlayıcılığı olmayan tavsiye şeklindeki Kongre Sağduyusu olarak bilinen kararında, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi dolayısıyla yaptırım uygulaması da isteniyor.

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