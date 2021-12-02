ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan yabancı şirketlere yönelik yeni düzenleme - Haberler Ekonomi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan yabancı şirketlere yönelik yeni düzenleme

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan yabancı şirketlere yönelik yeni düzenleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkede halka açılan yabancı şirketlerin bir devlet kurumu tarafından yönetilip yönetilmediklerini açıklamalarını isteyecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkede halka açılan yabancı şirketlerin bir devlet kurumu tarafından yönetilip yönetilmediklerini açıklamalarını isteyecek.

SEC'ten yapılan açıklamada, yabancı şirketlerin bildirim koşullarına yönelik yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, düzenleme kapsamında, ABD'de işlem gören yabancı şirketlerin bir devlet kurumuna ait olup olmadıkları veya bir devlet tarafından kontrol edilip edilmediklerini gösteren belgeleri SEC'e sunmasının gerekeceği bildirildi.

SEC'in yeni düzenlemesi, ABD yönetiminin Çinli şirketleri Amerikan borsalarından çıkarma çabalarını daha da hızlandırdığı şeklinde yorumlandı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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