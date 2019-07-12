ABD Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı, sevgilisiyle öpüşürken frikik verdi
ABD Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Megan Rapinoe, ödül töreninde sevgilisiyle öpüşürken frikik verdi.
Amerika'da her sene ABC televizyonunun organize ettiği ESPYS ödül töreninde ön sırada oturan Amerika Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Megan Rapinoe, sevgilisini öpmek için ayağa kalkınca göğüsleri göründü.
HEMEN SANSÜRLEDİLER
Reji, canlı yayında Rapinoe'nin göğüslerinin görünmesi üzerine hemen sansür uyguladı. Rapinoe, takım arkadaşları ile birlikte Dünya Şampiyonu olarak ESPYS ödül töreninde bulunuyordu.
TRUMP'I ELEŞTİRMİŞTİ
34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'a, "Verdiğiniz mesaj insanları dışarıda bırakıyor. Beni dışlıyorsunuz, bana benzeyenleri dışlıyorsunuz, siyahları dışlıyorsunuz, belki sizi destekleyen Amerikalıları dışlıyorsunuz." demişti.
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lokum ya lokumCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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ikiside kadin yani bunlar sapikmi oluyor simdi ulen amerika yatacajk yerinyokCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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TEBRİKLER GÜZELLER. RAPİNOE İSTANBULA GEL MİSAFİRİM OL.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Aslı, üzgünúm ama rapinoe travestileri hiç sevmiyor. Sende onun tercihlerine saygı göster lütfen.6 3 Yayından Kaldır
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