ABD Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı, sevgilisiyle öpüşürken frikik verdi

Amerika'da her sene ABC televizyonunun organize ettiği ESPYS ödül töreninde ön sırada oturan Amerika Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Megan Rapinoe, sevgilisini öpmek için ayağa kalkınca göğüsleri göründü.

HEMEN SANSÜRLEDİLER

Reji, canlı yayında Rapinoe'nin göğüslerinin görünmesi üzerine hemen sansür uyguladı. Rapinoe, takım arkadaşları ile birlikte Dünya Şampiyonu olarak ESPYS ödül töreninde bulunuyordu.

TRUMP'I ELEŞTİRMİŞTİ

34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'a, "Verdiğiniz mesaj insanları dışarıda bırakıyor. Beni dışlıyorsunuz, bana benzeyenleri dışlıyorsunuz, siyahları dışlıyorsunuz, belki sizi destekleyen Amerikalıları dışlıyorsunuz." demişti.