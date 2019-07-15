ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Trump kanunlara uyacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara-Washington arasında yaşanan S-400 krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD yasalarının Türkiye'ye yaptırım öngördüğünü vurgulayarak ABD Başkanı Donald'ın kanunlara uyacağını belirtti.

Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili verdiği bir mülakatta ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) kastederek kanunların Türkiye'ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

Euronews'in aktardığına göre; Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

S-400 KRİZİNDE YAŞANANLAR

Türkiye, Rusya ile anlaşıp S-400'lerin teslimatını beklerken ABD'nin bir dizi askeri ve ekonomik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. ABD, Türkiye'nin S-400 programından çıkmasını istedi. Askeri bir takım gerekçeler öne süren ABD, program iptal edilmezse CAATSA yaptırımları uygulayacağını açıkladı. ABD'den Milli Savunma Bakanlığına gönderilen mektup da bu tehditlerin resmi tebligatı oldu. Bakanlık ABD'nin S-400 mektubuna aynı sertlikte cevap verdi.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı." demişti.

TESLİMAT BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz Cuma günü S-400'lerin sevkiyatına ilişkin ilk uçağın Ankara'ya indiğini açıkladı. Şimdiye kadar S-400 malzemesini taşıyan 8 uçak Ankara'ya indi.

AKAR-ESPER GÖRÜŞMESİ

Sevkiyatın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

(Solda) Akar ve Esper (Sağda)

ERDOĞAN: S-400'LERİ ALARAK SAVAŞA HAZIRLANMIYORUZ

Dün gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Erdoğan konuşmasında, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur." şeklinde konuşmuştu.