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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Haber

ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 15,4 azalışla 627 bine gerileyerek beklentinin üzerinde düşüş kaydetti.

23.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:51
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, martta bir önceki aya göre yüzde 15,4 azaldı. ABD'de bu dönemde 627 bin yeni konut satıldı.

BEKLENTİ 645 BİN SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMESİYDİ

Beklenenden fazla düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 15 azalışla 645 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,5 azaldı.

YENİ KONUTLARIN FİYATLARI YÜZDE 14,4 DÜŞTÜ

Ayrıca, şubat ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 765 binden 741 bine revize edildi. ABD'de mart ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 14,4 düşerek 321 bin 400 dolara geriledi.

Kaynak: AA

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