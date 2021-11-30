ABD'de ulusal konut fiyat endeksi eylülde yüzde 19,5 arttı - Haberler Ekonomi
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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi eylülde yüzde 19,5 arttı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi eylülde yüzde 19,5 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 arttı.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, eylül ayına ilişkin ulusal Konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlama gösterdiğine işaret eden endeks, ağustosta yıllık yüzde 19,8 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise eylülde yıllık bazda yüzde 19,1 arttı. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 19,3 artması bekleniyordu. Endeks, ağustosta yüzde 19,6'lık artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 33,1'lik artışla Phoenix, yüzde 27,7 ile Tampa ve yüzde 25,2 ile Miami oldu.

Analistler, konut fiyatlarının artış hızındaki bir miktar yavaşlamaya rağmen fiyatların geçen yıla kıyasla hala yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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