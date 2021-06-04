ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
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ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 bin artışla piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 bin artışla piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 binlik artarken işsizlik oranı ise yüzde 6,1'den yüzde 5,8'e geriledi.

Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 664 bin seviyesindeydi.

ABD'de mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,5 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi mayıs ayında ortalama saatlik kazançların yüzde 0,2 artış göstermesi yönündeydi.

Ülkede mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda da yüzde 1,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 2 artış gösterdi.

ABD'de mayıs ayında özel sektör istihdamı ise 492 bin artarak, 600 bin olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Ülkede mayıs ayında iş gücüne katılım oranı yüzde 61,6 olarak gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasında, ülkede nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam da 266 binden 278 bine revize edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı - Haberler Ekonomi
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