ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı

ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı

ABD'de Leflore ve Williamson liseleri arasında gerçekleşen Amerikan futbol karşılaşması sonrası silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

31.08.2019 09:50
ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı

ABD'deki saldırı, Alabama eyaletinde yer alan Mobile kentinde iki lisenin Amerikan futbolu maçı karşılaşması sonrası gerçekleşti.

EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI

Yerel medya, Ladd-Peebles Stadyum'unda meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların 15-18 yaş aralığında olduğunu yazdı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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