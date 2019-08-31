ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı
ABD'de Leflore ve Williamson liseleri arasında gerçekleşen Amerikan futbol karşılaşması sonrası silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
ABD'deki saldırı, Alabama eyaletinde yer alan Mobile kentinde iki lisenin Amerikan futbolu maçı karşılaşması sonrası gerçekleşti.
EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI
Yerel medya, Ladd-Peebles Stadyum'unda meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların 15-18 yaş aralığında olduğunu yazdı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Polisin yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.