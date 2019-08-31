ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı

31.08.2019 09:50

ABD'deki saldırı, Alabama eyaletinde yer alan Mobile kentinde iki lisenin Amerikan futbolu maçı karşılaşması sonrası gerçekleşti.

EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI

Yerel medya, Ladd-Peebles Stadyum'unda meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların 15-18 yaş aralığında olduğunu yazdı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA