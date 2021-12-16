ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık bazda 0,5 puan azalarak 57,8'e düşerek 12 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 57,8 değerine indi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren endeksin 58,5 değerini alması bekleniyordu. Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen endeks, kasımda 58,3 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI da aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalarak 57,5'e düştü. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 58,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, kasımda 58 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta geçen aya kıyasla 0,3 puan azalışla 56,9 oldu. 3 ayın en düşük seviyesine inen bileşik PMI, kasımda 57,2 olarak hesaplanmıştı.

"Veriler, artan vakalar ve Omicron varyantına karşı ekonomik faaliyetin direnç gösterdiğine işaret ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına karşı ekonomik faaliyetin direnç gösterdiğine işaret ettiğini belirtti.

Tedarik zinciri aksamalarında belirgin bir gevşeme olduğunu aktaran Williamson, bununla birlikte artan üretimin ham madde fiyatlarındaki baskıyı azaltmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Williamson, artan ücret artışının, ulaşım maliyetlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının hizmet sektörü enflasyonunu yeni zirvelere taşıma endişesi olduğuna dikkati çekerek, Omicron varyantı nedeniyle küresel tedarik zincirinde yeni bir aksamanın mal fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü baskıya yol açabileceğini vurguladı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet