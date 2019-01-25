ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA), ülkede hükümetin kapalı olması nedeniyle temizlik görevlilerine Cuma gününden itibaren ödeme yapılamayacağını belirterek çalışanlarının tuvalet temizliği için gönüllü olmasını istedi. ABD'de hükümetin kapanması 34. gününe girerken NASA çalışanlarına yapılan uyarı, federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

GÖNÜLLÜ OLUNMASI İSTENİLDİ

The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, Cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi.

"TEMİZLİK HİZMETİMİZ YOK"

Söz konusu ilanı Twitter hesabından paylaşan NASA çalışanı Elizabeth Blome, "Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok." ifadelerini kullandı.

34 GÜNDÜR HÜKÜMET KAPALI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş, Demokratlar ise bu bütçeye izin vermeyeceklerini açıklamıştı. ABD'de federal hükümetin yıl sonu geçici bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 34 gündür federal hükümet kapalı bulunuyor.

TÜRK ASTROFİZİKÇİ YAŞANAN DURUMU TİYE ALDI

Yaşanan durum sosyal medyada da gündem konusu oldu. NASA'da astrofizikçi olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, durumu tiye aldı. İşte Yıldız'ın o paylaşımı: