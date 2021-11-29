ABD'de bekleyen konut satışları ekimde beklentileri aştı

ABD'de bekleyen Konut satışları endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ekim ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,5 artarak 125,2 değerine yükseldi.

Bu dönemde toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,9 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 2,4 azalmıştı.

Satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,4'lük düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, hızla yükselen kiraların ve konut kredisi oranlarında beklenen artışın finansal olarak güçlü tüketicileri konut satın almaya yönlendirdiğini belirtti.

Konut talebinin hala nispeten yüksek olduğuna işaret eden Yun, gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatlarının daha yavaş bir hızda artmasının ve konut kredisi oranları arttıkça talebin daha ılımlı bir hale gelmesinin beklendiğini ifade etti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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