ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak Koronavirüs nedeniyle ekonomisi ağır darbe alan ABD, 2 trilyon dolarlık destek paketini devreye sokuyor. 2 trilyon dolarlık desteğin 500 milyar doları, şirketlerin borçları için kullanılacak. Yıllık geliri 75.000 dolara kadar olan ailelere 1.200 dolar, 150.000 dolara kadar olanlara ise 2.400 dolar ve çocuk başına 500 dolar verilecek.

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Beyaz Saray ve Senatör liderleri arasında geçen uzun süreli görüşmelerden sonra ABD'de tüm dünyayı saran koronavirüs ile mücadele ve etkilerinin yavaşlatılması konusunda 2 trilyon dolarlık bir ekomomik teşvik paketi yasası konusunda anlaşmaya varıldı. Paket kapsamında şirketlerin borçları için 500 milyar dolarlık kaynak ayrıldı. Paket kapsamında ailelere de maddi destek sağlanacak. Buna göre, yıllık geliri 75.000 dolara kadar olanlara 1.200 dolar (7.750 TL), 150.000 dolara kadar olanlara ise 2.400 dolar (15.500 TL) yardım yapılacak. Ailelere çocuk başına da 500 dolar verilecek.

EN ÜST DÜZEY EKONOMİK YATIRIM

Senatodaki çoğunluğun lideri Mitch McConnell, yaptığı açıklamada Senato ve Beyaz Saray'ın, virüs için tarihi ekonomik paket konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. McConnell, bu paketin Amerikalılar için savaş durumlarında yapılan en üst düzey ekonomik yatırım olduğunu söyledi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer ise bu paketin Amerika tarihinin en büyük kurtarma paketi olduğunu, bu anın kutlama anı değil bir gereklilik anı olduğunu söyledi.

500 MİLYAR DOLAR BORÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Paket detaylarının açıklanmamasına rağmen, paketteki 500 milyar doların borçlar ve şirketlere destek için kullanılacağı belirtildi. Bu miktarın 50 milyar doları; hava yolları, eyalet ve yerel yönetimlerin borcu için kullanılacak. 350 milyar dolarlık kısım küçük işletmelere yardım olarak aktarılacak. 100 milyar dolar ise hastane ve sağlık hizmeti veren kuruluşlara ilaç ve cihaz yardımı kapsamında verilecek.

AİLELERE DE DESTEK YAPILACAK

Pakette aileler için destekler yer alıyor. Bu kapsamda yıllık gelirleri 75.000 dolara kadar olan ailelere 1.200 dolarlık çek verilecek. Yıllık gelirleri 150.000 dolara kadar olan ailelere ise 2.400 dolar ve çocuk başına 500 dolar verilecek.