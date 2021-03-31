AB ülkeleri arasında iş gücü maliyetinde büyük fark bulunuyor
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AB ülkeleri arasında iş gücü maliyetinde büyük fark bulunuyor

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB ülkeleri arasında iş gücü maliyetinde büyük fark bulunuyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl saatlik iş gücü maliyetleri 6,5 avro ila 45,8 avro arasında değişim gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl saatlik iş gücü maliyetleri 6,5 avro ila 45,8 avro arasında değişim gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2020 yılı tarım ve kamu sektörleri dışındaki saatlik iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar bulunuyor. AB'de ortalama 28,5 avro olan saatlik iş gücü maliyetleri, ülkelere göre 6,5 avro ila 45,8 avro arasında değişiklik gösterdi. Saatlik iş gücü maliyetinin AB ortalaması 28,5 avro, Avro Bölgesi ortalaması ise 32,3 avro oldu.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 45,8 avro, Lüksemburg'da 42,1 avro, Belçika'da 41,1 avro, Fransa'da 37,5 avro, İsveç'te 37,3 avro, Hollanda'da 36,8 avro, Avusturya'da 36,7 avro, Almanya'da 36,6 avro, İtalya'da 29,8 avro ve İspanya'da 22,8 avro olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti 6,5 avro ile Bulgaristan'da gerçekleşti. Bulgaristan'ı, 8,1 avro ile Romanya, 9,9 avro ile Macaristan ve 10,1 avro ile Litvanya izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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