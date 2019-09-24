AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik 30 milyon euroluk vergi cezasının iptal edilmesine karar verdi.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın Avrupa Birliği (AB)Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.
YASA DIŞI KAMU DESTEĞİ ANLAMI TAŞIMIYOR
Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.
30 MİLYON EUROYU GERİ ÖDEMESİ İSTENMİŞTİ
AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks'a Hollanda'da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon euroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.