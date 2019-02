Avrupa Birliği, ABD'nin Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında Caterpillar Inc., Xerox Corporation and Samsonite International S.A. gibi şirketlerin de bulunduğu birçok ABD şirketinin ürettiği ürünlerin ithalatına vergi koyma konusunu gündemine almayı planlıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILIK VERECEK

AB'nin konuya yakın bir üst düzey yetkilisine dayandırılan habere göre, AB misilleme olarak, ABD'de üretilen kamyonlar, makinalar ve valizlerin ithalatına gümrük vergisi koyacak.

AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, bugün erken saatlerde, daha önce bazı AB liderlerinin de dile getirdiği gibi, ABD'nin olası ithalat vergisi uygulamasına karşılık verileceğini söyledi. Malmstrom, Brüksel'in çok yakında, ABD ile görüşmeler yapma konusunda bir karar alacağını da ekledi.

Kaynak: DHA