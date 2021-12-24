Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilişim Vadisi'nde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Varank'a, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu bilgi verdi.

Varank, yaşam kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafından yana kullandı.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında "Ayşe Betül" ismi verilen bebeği dünyaya gelen Varank, "Benim de yeni çocuğum olduğu için bu fotoğrafı seçtim. Bu oyumuz yeni çocuğu olanlara gelsin diyelim, bu yavrumuzun fotoğrafına oy verelim. Rabb'im bahtını açık etsin inşallah." dedi.

Varank, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj" fotoğrafına oy verdi. Çevrenin önemine işaret eden Varank, "Dünyaya dikkat etmezsek gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya kalmayacağının alarmını aslında müsilaj veriyor. Müsilaj konusunda çok çalışmamız lazım. Çevre hassasiyeti konusunda çok çalışmamız lazım. Bu bilinci oluşturmak için buna oy verelim. Aynı zamanda Murat Kurum bakanımıza da selam olsun çünkü müsilajla çok güzel mücadele etti. İnşallah Çevre Bakanımız Türkiye'nin yeşil kalkınmasında en önemli görevlerden birini üstlenecek." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı. Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Varank, "İlk defa böyle bir kategoride olimpiyat şampiyonu olduk. Mete, sporcu kişiliğiyle herkese örnek, genç kişiliğiyle de herkese örnek. Mete Gazoz bence hak ediyor. Oyumuzu Mete Gazoz'dan yana kullandık." ifadelerini kullandı.