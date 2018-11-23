A101 Honor 8x Alana, Hem Bluetooth Kulaklık Hem de 100 TL'lik Hediye Çeki

Honor ve A101'in sunduğu fırsatlar devam ediyor



Bluetooth kulaklık hediyeli Honor 8X alana A101'den 100 TL'lik hediye çeki.

Sınır tanımayan Honor 8X'i, A101 online satış kanalından alanlar, Huawei AM61 kulaklık sahibi olurken, online.A101.com.tr online satış mağazasında kullanmak üzere 100 TL hediye çekinin de sahibi olacak.

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor, teknoloji severlere sunduğu fırsatlara bir yenisini ekliyor. Honor 8X'ini A101 online satış kanalı online.A101.com.tr üzerinden satın alanlar Honor 8X ile beraber Huawei AM61 kulaklık hediyesine de sahip oluyor. Fırsatlar bununla da kalmıyor, online.A101.com.tr üzerinden Honor 8X satın alanlar, yine online satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde kullanmak üzere 100 TL hediye çeki kazanacak.

Türkiye lansmanının yapıldığı 6 Kasım'da sadece 8 saat içinde 200 adet satılan Honor 8X'in büyük ilgi görmesi üzerine, 200 adetle sınırlı olan lansmana özel kulaklık hediyesi verilmesine, online kanaldaki satışlar ile devam ettirilmesine karar verildi.

Minimalist bir tasarım felsefesi ile geliştirilen yeni model Honor 8X, yüzde 91 gibi yüksek bir ekran gövde oranına sahip. Honor 8X bu tasarım anlayışı sayesinde, küçük bir gövdeye 6.5 inçlik büyük bir ekranı sığdırıyor. Telefon, A101 internet sitesi ve mağazalarında 2.299 TL'lik fiyat etiketi ile satılıyor.

A101 Honor 8X – Muhteşem tasarım detayları



Honor 8X, şık bir tasarım, yüzde 91 ekran gövde oranı, iddialı yapay zeka desteğine sahip ön ve arka kameraları, 5.5 inçlik bir gövdeye sığdırılan 6.5 inç ekran ve ince çerçevesi ile gelişmiş bir telefon olarak mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklık ve performansı bir arada isteyenlerin beklentilerini karşılıyor. Telefondaki AI yani yapay zeka sadece kamerada kullanılmıyor. Metro gibi telefonun çekmediği ortamlarda Honor 8X, 3 saniye içerisinde ağa bağlanma, yapay zeka desteği ile gürültü engelleme gibi özellikler de sunuyor.

Honor 8X minimalist tasarım anlayışı ile geliyor

Honor 8X, olağanüstü teknolojileri, çarpıcı minimalist tasarımı ve sofistike işçiliği ile markanın cesur tavrını ve tasarım özelliklerini ortaya koyuyor. Estetikte bilimsel bir yaklaşımı benimseyen Honor 8X, pazarda benzersiz olan işlevsellik ve güzellik arasındaki doğru bir denge kuruyor. Özellikle 15 katmandan oluşan arka yüzeyi telefonun estetik değerini artırıyor.

Honor 8X teknik özellikleri

6.5 inç 2340 x 1080 piksel

Yüzde 91 ekran/ gövde oranı

19.5: 9 ekran oranı

Kirin 710 Octa-core işlemci (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)

4 GB RAM

64 GB Depolama

microSD bellek kartı yuvası

3750mAh pil

20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera

16 MP f/2.0 ön kamera

Parmak izi sensörü

Yüz tanıma özelliği

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

Android 8.0 Oreo + EMUI 8.2

175 gram ağırlık

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