A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! Canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! Canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşıyor. Radu Marian Petrescu'nun yönettiği mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Başarılar Türkiye!

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

YUNANİSTAN: Alexandros Paschalakis, Giorgos Valerianos, Manolis Siopis, Efthymis Koulouris, Kostas Fortounis, Dimitris Pelkas, Giorgos Masouras, Charis Mavrias, Dimitris Kourbelis, Andreas Samaris, Leonardo Koutris

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