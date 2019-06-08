A Milli Takımımız, kritik maçta Fransa'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takımımız, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud
YORUMLAR (2)
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bari iyi kadro çıksalardıCevap Yaz Yayından Kaldır
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İRFAN MI POGBA MI ?Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır