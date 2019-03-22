A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk'a konuk olacak. Saat 22:45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Loro Borici Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Steiler yönetecek. Saat 22:45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu, Memushaj, Balaj, Uzuni

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Mahmut, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

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