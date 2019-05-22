A Milli Takım'ın Oynayacağı İki Hazırlık Maçının Hakemleri Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri belli oldu.

A Milli Takım'ın 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri açıklandı. Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

ÖZBEKİSTAN MAÇININ DA HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2 Haziran 2019 Pazar günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan ile oynanacağı hazırlık maçının hakemi belli oldu. Saat 21.00'de başlayacak olan müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Kaynak: İHA