A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu açıklandı. 30'dan 26'ya indirilen kadroda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir yer almadı.

11 Haziran Cuma-11 Temmuz Pazar tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan ÇakırDEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut MeraşORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan ÇalhanoğluFORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan KaramanAntalya'da 18 Mayıs'tan bu yana kampta olan milli takım, şampiyona hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın Almanya'ya gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı