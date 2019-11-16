A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu

16.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:59

Milli Takımlar resmi Twitter adresinden yapılan videolu paylaşım, "Rakiplerimize karşı "Türk Duvarı"nı ördük. EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını bitiren ekipler arasında evinde gol yemeyen tek takım olduk. Bu gurur senin Türkiye!" notuyla paylaşıldı.

GOL YEMEDİLER

A Milli Takımımız, EURO 2020 H Grubu'nda 9. hafta geride kaldı. Türkiye oynadığı 9 haftada 20 puanlaEURO 2020'ye katılmayı garantiledi. A Milliler, EURO 2020 Elemeleri'nde evinde oynadığı maçlarda gol yemeyen tek takım oldu. Türkiye evinde Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra'yı 1-0, Arnavutluk'u 1-0 yenmiş, son maçta İzlanda ile golsüz berabere kaldı.

İşte Milli Takımlar'ın resmi Twitter sitesinden yapılan paylaşım: